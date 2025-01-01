Поставят къщички за безстопанствени кучета в различни квартали на Видин, съобщиха от Общината.

На първия етап ще бъдат подсигурени 10 броя дървени къщички, които ще бъдат разположени на подходящи и безопасни места.

Целта на инициативата е да подсигури подслон за безстопанствените кучета в града, за да не спят под коли или пред входове, а да имат свой собствен кът, където да се чувстват добре.



Информация за кучета и къде има нужда от къщичка може да се подава на телефон 094/609-457 в срок до 1 декември.