Община Видин наложи санкция за изоставяне на куче.

На 17 октомври 2025 година в близост до Общинския приют за кучета, лице спира автомобил, извежда от него куче, порода „Балканско гонче“ и го изоставя пред обекта, след което напуска мястото, въпреки че животното се опитва да го догони, съобщиха от Общината.

Община Видин

Деянието е установено и изцяло доказано чрез събраните данни в хода на административно-наказателното производство. Съгласно издаденото наказателно постановление, деянието представлява нарушение на чл. 7, ал. 2, т. 10 от Закона за защита на животните, за което се предвижда административно наказание „глоба“ в размер от 250 до 500 евро.

Към момента в Община Видин се работи по още три преписки за подобни деяния. Междувременно изоставеното куче е настанено в приюта и вече носи името Гордън. То е кастрирано, чипирано, ваксинирано, обезпаразитено напълно здраво и очаква своя осиновител.

Община Видин

Община Видин напомня, че изоставянето на домашни любимци е не само морално неприемливо, но и подлежи на санкции съгласно действащото законодателство. Налагането им има за цел както търсене на отговорност от нарушителите, така и ограничаване на популацията на безстопанствени кучета и предотвратяване на практиката те да бъдат изоставяни.

Община Видин

Доказано е, че почти всички бездомни кучета са бивши домашни любимци. Призоваваме гражданите при забелязване на подобни нарушения да съдействат, като при възможност направят снимков или видеоматериал и подадат сигнали към компетентните органи. Това може да стане на откритата Вайбър линия на общината, по имейл, в Информационния център на общината, както и на единен спешен телефон 112.

Вашата активна позиция е от ключово значение за предотвратяване на подобни случаи и за търсене на отговорност от нарушителите, призовават местните власти. Община Видин ще продължи да упражнява контрол и да предприема необходимите мерки при установяване на нарушения.