Сигнал за проявена жестокост към гръбначно животно е получен в 17:10 часа на 25 март на тел. 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

54-годишен мъж от исперихското село Бърдоква съобщил, че в двора на бившата детска градина в селото е намерил убито кучето си, порода „белгийска овчарка“.

Животното е откарано за експертиза във ветеринарна клиника.

В хода на предприетите незабавни издирвателни действия е установено, че извършител на деянието е 37-годишен жител на Бърдоква.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 Б, ал. 1 от Наказателния кодекс.