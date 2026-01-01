Правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“ в София от частна държавна в публична държавна собственост.

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

В отделно решение правителството постанови да предостави част от имот - публична държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на електронното управление, за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Имотът - помещение на бул. „България“ № 58 в гр. Левски, е необходим за изграждане на комуникационен възел в изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Имотът е с отпаднала необходимост за Община Левски.

По решение на правителството част от имот - публична държавна собственост става имот - частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на Община Казанлък. Той представлява пететажна сграда на ул. „Цар Борис“ № 2 в гр. Казанлък и ще бъде използван за общежитие. Сградата е включена в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции в община Казанлък - 2 по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, а проектът предвижда изпълнението на мерки за енергийна ефективност и зелена градска инфраструктура. Общината ще трябва да прехвърли имота на държавата, ако до 5 години от придобиването му не реализира предвиденото. Поради отпаднала необходимост управлението на сградата се отнема от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ - Казанлък.