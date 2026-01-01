Атмосферното налягане слабо ще се повишава и ще е близко до средното за месеца.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места главно в Югозападна България ще има валежи от дъжд. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. В североизточните райони ще има условия за образуване на слани.

НИМХ

В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево. В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

Времето през април: Пълно с изненади – от сняг до 29 градуса

За 7 области в Североизточна България е обявен жълт код за отрицателни температури и опасност от слани. Това са областите Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград и Шумен.

НИМХ

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Априлски сняг покри Пампорово, вали и на проход Превала

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

