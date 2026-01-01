Слаб снеговалеж посрещна утрото в проходите на Смолянска област. Сняг вали в районите на проход Превала и проход Пампорово, съобщиха тази сутрин от Областното пътно управление.

Около 10 см нов сняг наваля в Пампорово, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба. В курорта продължава слаб снеговалеж в предобедните часове. Сняг падна днес по високите части в област Смолян, информираха от Областното пътно управление. Снежна покривка се е образувала по проходите Превала, Рожен и Пампорово, но трасетата вече са обработени от снегопочистващи машини.

Ски сезонът в Пампорово приключи на 12 април, лифтовите съоръжения не работят, уточниха от Планинската спасителна служба. Априлският сняг не е необичайно явление за планинската област, отбелязват от курорта. Снеговалеж се е случвал през годините и в първите дни на май.

Снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи, показват образувана снежна покривка по пътните настилки в двата прохода. Към момента движението се осъществява при зимни условия, а трасетата се наблюдават постоянно, уверите от ОПУ.

В по-ниските части на областта валежите са под формата на дъжд, като пътищата остават мокри. От пътните служби уверяват, че при необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване и обработка на засегнатите участъци.

Според прогнозата на Национален институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде облачно, а на места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг.

Ще духа умерен до силен северен вятър, а по най-високите части – северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4 градуса, а на 2000 метра – около минус 1 градус.

В останалата част на страната облачността ще бъде предимно значителна, с валежи от дъжд на места. По-интензивни и придружени с гръмотевици ще бъдат явленията в крайните южни и североизточни райони. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а в София – около 11 градуса.