През 2024 г. 156 703 квадратни километра от територията на Европейския съюз са били засегнати от засушаване, показват данни на Евростат. В периода 2014-2024 г. се наблюдаваха значителни увеличения на площите, засегнати от суша, особено през 2018 г. (520 817 км²) и 2022 г. (558 313 км²).

Въпреки по-малкото площи, изложени на суша през 2023 и 2024 г., според данните за период от 10 години засегнатите територии се увеличават с течение на времето.

Евростат отчита и съществено увеличение на територията на България, засегната от засушавания - от 4302 квадратни километра през 2023 г. до 22 061 квадратни километра през 2024 г. - или с 17 759 квадратни километра повече. Така площите в страната ни, засегнати от суша, достигат най-високо равнище от 2007 г., сочат данните на статистическата агенция.

Сред страните от ЕС единствено Румъния (30 831) и Италия (28 892 кв. километра) са регистрирали по-голямо увеличение на територията, засегната от суша, през 2024 г. спрямо предходната година.