Министерският съвет прие Решение за приемане на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2026 -2030 г.). Това стана ясно от правителствената пресслужба.

Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2026-2030) консолидира постигнатия напредък и разширяване капацитета на държавата и обществото за ефективна превенция на радикализацията и противодействие на терористични заплахи. Тя се основава на принципите на върховенството на закона и зачитането на основните права и свободи, като предвижда балансиран подход между сигурността и демократичните ценности.

МС прие обновен план срещу тероризма: нови мерки за защита и реакция при заплаха

Стратегията залага на интегрирани действия и тясно сътрудничество между държавните институции, местните власти, правоприлагащите и съдебните органи, гражданското общество, академичните среди и частния сектор. В нея се акцентира върху ранното откриване на рисковете от радикализация, засилването на устойчивостта на местните общности, защитата на уязвими групи - включително подрастващи и малолетни - и използването на съвременни технологии за мониторинг и противодействие на екстремистко съдържание онлайн.

Документът отчита националния и международния опит и ангажиментите на България в рамките на Европейския съюз, НАТО, ООН и други международни организации, като насърчава обмена на информация и добри практики със стратегическите партньори за изграждане на безопасна и устойчива среда за всички граждани.