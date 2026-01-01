Само 41% от мерките по Плана за действие към ЕС са изпълнени към края на март 2026 г., показва приет от Министерския съвет доклад.

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2026 година.

От общо 100 мерки със срок за изпълнение към 31 март са изпълнени 41 мерки. Неизпълнените мерки са 59, което е 59 % неизпълнение. Традиционно през първото тримесечие на годината процентът неизпълнени в срок мерки е най-висок. Това се дължи на мерките, заложени в Плана за действие за 2025 г., които не са изпълнени в срок и са прехвърлени в Плана за действие за 2026 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2026 г. В отчета на Плана за действие за 2026 г. към 31 март има 47 такива мерки. 37 от неизпълнените мерки са законопроекти, от които 14 са внесени за разглеждане в 51 -то Народно събрание.

В отчета на Плана за действие към 31 март 2026 г. са включени 27 мерки, имащи отношение към образувани процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 33 отделни процедури.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 16 ненотифицирани директиви в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец май 2026 г., като 8 от тях са били със срок на въвеждане 30 ноември 2025 г. (от общо 1022 директиви). Въвеждането на тези директиви се отчита в т.нар. Информационно табло за вътрешния пазар и конкурентоспособността (The Single Market and Competitiveness Scoreboard).

През 2026 г. продължава осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2026 г.