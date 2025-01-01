C решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2025 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 30 септември 2025 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

От общо 169 мерки със срок за изпълнение до 30 септември, са изпълнени 114 мерки. Неизпълнените мерки са 55. Процентът неизпълнени в срок мерки е 32.5 %. 37 от неизпълнените мерки са законопроекти, от които 15 са внесени за разглеждане в 51-то Народно събрание.

Необходими са допълнителни усилия за преодоляване на закъсненията и изпълнение на мерките от Плана в рамките на заложените срокове, за да се избегнат нови процедури за нарушение срещу България от страна на Европейската комисия, посочват от МС.

"Към края на септември 2025 г. в Плана за действие има 32 неизпълнени мерки, които са свързани с 35 процедури за нарушение. В Приложение № 2 към доклада са посочени 18 ненотифицирани директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2025 г., като 10 от тях са били със срок на въвеждане до 31 май 2025 г.", допълват оттам.

През 2025 г. продължава осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС в Плана за действие за 2025 г., посочват още от правителствената пресслужба.