Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен потвърди днес информацията в медиите, че над военна база няколко пъти са били забелязани дронове, предаде ДПА.
„Миналата нощ множество дронове бяха забелязани отново над (Марш ан Фамен)“, написа Франкен в „Екс“. Полицията и разузнавателните служби разследват случая, добави той.
Франкен по-рано потвърди съобщенията в медиите за няколко дрона, които прелетели над военната база в Марш ан Фамен в съботa вечерта.
🚨 JUST IN: The 🇧🇪 Belgian Ministry of Defence reports in an alarming statement that multiple drones were spotted flying around the Marche-en-Famenne this weekend, one of a recent series of incidents across sensitive strategic sites and installations across Europe. pic.twitter.com/t9QF6QVAHu— OSINTGlobal (@KJ_X23) October 29, 2025
„Това не е била работа на аматьори, а на умели (оператори) на дронове“, написа той в „Екс“.
Франкен подчерта необходимостта бързо да бъде купено подходящо оборудване. „Документът за покупка е готов. Няма повече време за губене!“, заяви той.
Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии, отбелязва ДПА.
Дронове бяха забелязани в началото на месеца и близо до военна база в Елсенборн.