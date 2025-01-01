Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети там, предаде Ройтерс.

Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища.

Полицията е започнала разследване.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.