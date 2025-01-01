Заради забелязан дрон въздушното пространство на испанско летище в голям туристически център в Испания беше затворено за два часа в понеделник вечерта, съобщиха днес властите, предаде Асошиейтед прес.
От края на септември мистериозни полети на дронове станаха причина за прекъсване на работата на летища в редица страни от Европейския съюз, включително това в Мюнхен, което е едно от най-големите летища в Германия, и на четири летища в Дания.
Летящият дрон е бил забелязан днес в близост до летище Аликанте-Елче "Мигел Ернандес", според AEНА, компанията, която управлява испанските летища. Десет полета към Аликанте, на около 420 километра югоизточно от Мадрид, са били пренасочени към л етищата на Валенсия, Барселона, Майорка и Мурсия, добавиха от компанията. Някои полети са били забавени, но не е имало отменени полети.
Overnight it was confirmed ten international flights bound for the Costa Blanca had to be diverted to nearby airports. #DailyExpress https://t.co/xxUPzHfDSt pic.twitter.com/5bGL0wPnFb— Daily Express (@Daily_Express) October 28, 2025
Не е ясно кой стои зад инцидента. Властите разследват случая.
Летището подобри месечния си рекорд по брой пътници през септември с повече от 1,9 милиона посетители, предимно от Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Белгия, посочва Ройтерс.