Въпреки, че екипът на кмета Терзиев се отказа от обещанието да строи паркинги, “Спаси София” осигури старта на строителството на два нови буферни такива - при метростанция “Сливница” в “Люлин” и при бъдещата метростанция “Витиня” в ж.к. “Левски В”. Това заяви Борис Бонев - председател на партията на брифинг от заключените помещения над метростанция “Сливница”, които вече 30 години чакат да бъдат довършени. По думите му тези два проекта ще облекчат сериозно трафика и паркирането в двата края на столицата.

„Миналата седмица екипът на Терзиев, ППДБ, ГЕРБ и БСП, решиха, че софиянци не заслужават паркинги. Въпреки съпротивата на заместник-кмета Никола Лютов, чиято оставка поискахме, успяхме да свършим цялата работа на неговата администрация и да спасим два проекта“, заяви Бонев.

Бонев припомни, че паркингът при метростанция „Сливница“ с капацитет 300 автомобила вече три десетилетия стои недовършен. „Две поредни години осигуряваме средства за довършването му. Първата година администрацията не успя да реши кой да го възложи, тази година пък открито отказа да го строи”, лаконичен бе Бонев.

Изграждат наземен буферен паркинг при бъдещата метростанция „Витиня“

“За “Спаси София” обещанията от кампанията не са празни приказки, за да се вземат изборите. Ние обещавахме паркинги, защото знаем, че София се нуждае от паркинги. Затова, въпреки съпротивата на администрацията и нежеланието на Лютов да си върши работата, не се отказваме от поетите пред гражданите ангажименти”, завърши той.

Андрей Зографски, общински съветник от “Спаси София”, подчерта, че паркингът при метростанция “Сливница” е конструктивно готов. “Остават довършителни работи, които могат да приключат до края на 2026 г. Той ще бъде ключов за хората от Банкя, Волуяк и Божурище, които ще могат удобно да се прехвърлят на метрото“, допълни той.

По думите му след половин мандат молби към администрацията да се задейства, общинските съветници от “Спаси София” внесоха и осигуриха приемането на доклад, с който “Център за градска мобилност” ЕАД поема грубия строеж и довършването на паркинга над метростанция “Сливница”. За целта от бюджета на София са осигурени 1,5 млн. лв.

Вторият буферен паркинг, който “Спаси София” успя да опази от отпадане от бюджета е на другия край на града, до бъдещата метростанция “Витиня” в ж.к. Левски В. Екипът на район “Подуяне” и общинските съветници от “Спаси София” внесоха серия доклади за окрупняване на общинската собственост и осигуряване на средства за паркинг с 409 места, разположен под моста на бул. “Владимир Вазов”.

„Дълги години теренът беше частен платен паркинг, който незаконно заемаше по-голяма площ от наетата. Успяхме да прекратим договора, да окрупним имотите, да изготвим идеен проект и да възложим строителството. Така ж.к. Левски В ще има два буферни паркинга и реално облекчение за жителите му“, добави Зографски, уточнявайки, че заедно с последната метростанция от М3 - Ген. Владимир Вазов - се изгражда подземен буферен паркинг.

На брифинга Бонев и Зографски иронично цитираха програмата на Васил Терзиев, все още налична на Интернет страницата му. “Кметът черно на бяло е обещал квартални и буферни паркинги. “Спаси София” очакваме да си спази обещанието, дори ако не помни, че го е дал”, завърши Бонев.