Столичната община ще осигури средства за изграждане нав район "Подуяне“. Буферният паркинг ще е с капацитет около 400 места, съобщи БНР

Теренът е общинска собственост, а дружеството, което оперира буферните паркинги в София, ще изгради съоръжението със средства, осигурени от бюджета на СО. Това каза по време на заседание на комисията по Транспорт в СОС общинският съветник от "Спаси София“ Андрей Зографски.

"Вече дълги години никой в Столичната община не поема отговорност за изграждането на паркинги. Средствата вече са осигурени в бюджета на Столичната община както по отношение на този паркинг, така и по отношение на доизграждане на паркинга при метростанция "Сливница“, каза Зографски.

Той добави, че паркингът при бъдещата метростанция "Витиня“ ще бъде най-големият буферен паркинг в източна София.

От своя страна Карлос Контрера предложи няколко корекции в доклада за финансирането и изграждането на буферния паркинг на бъдещата метростанция "Витиня".

Днес на заседание на комисията по финанси в СОС ще бъде прецизирана формулировката на текстовете, свързани с финансирането на проекта.