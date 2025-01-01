57-годишен мъж от Шумен е задържан за убийството на 80-годишната си майка в село Студеница.

Това съобщиха на брифинг от Областната дирекция (ОД) на МВР-Шумен. В брифинга участваха окръжният прокурор Орлин Куздов и ст. комисар Георги Гендов, директор на ОД на МВР.

Куздов обясни, че на 28 октомври Окръжната прокуратура е уведомена от областната дирекция на МВР, че в селото в община Хитрино, на ул. "Бузлуджа" 1, е намерено тяло на възрастна жена. По думите му смъртта ѝ не е била естествена и са започнали оперативно-следствени действия.

БТА

Установено е, че извършител е синът на жената - Бейнан Хюсеин, на 57 години. Ще му бъдат повдигнати обвинения, че е причинил смъртта на своята майка с особена жестокост и по мъчителен начин, както и в условията на домашно насилие, поясни окръжният прокурор на Шумен.

"Предвиденото наказание по нашия закон е най-тежкото, от 15 до 20 години лишаване от свобода и доживотен затвор, и такъв без право на замяна. След повдигане на обвинения ще му бъде предявено постановление за задържане за 72 часа и наблюдаващият прокурор ще направи искане до Окръжния съд с искане за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража", отбеляза Орлин Куздов.

Ст. комисар Георги Гендов каза, че на 28 октомври е получен сигнал малко след 15:00 чasa, че 80-годишна жена е открита мъртва от свои близки в жилището ѝ в с. Студеница, с видими следи от насилие.

"Случаят незабавно е докладван на прокурор от Окръжна прокуратура-Шумен и действията по документиране на престъплението са продължили под надзора му. Оперативна група, разследващи и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който било установено, че починалата е с множество удари, нанесени с твърд предмет в областта на главата и тялото. Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата", каза също ст. комисар Гендов.

"В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастен заподозрян е установен синът на жертвата. Направил е частични самопризнания, като е обяснил механизма и хронологичността на събитията.

В рамките на огледа са установени множество вещи и предмети, които имат отношение към извършеното тежко престъпление, в това число дрехите, с които е бил тогава, когато е извършил престъплението. Открит е дървен сап със следи от кръв, открити са и ръкавиците, с които е бил, докато е извършвал деянието", обясни Гендов.

"По данни на задържания на 26 октомври, малко след 18:00 чasa е възникнал скандал с майка му и е започнал побой над жената", допълни Георги Гендов. Той допълни, че по налични до момента данни мъжът живее от около месец в сelo Студеница в жилището на майка му.

БТА

Тялото на жената е открито в приземната част на къщата, а сигналът е подаден от внука на жената, посочи Гендов и поясни, че към ОД на МВР от с. Студеница не са подавани сигнали за домашно насилие и няма свидетели, които да дават подобни сведения.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление продължава под ръководството на прокурор от Окръжна прокуратура-Шумен, бе съобщено още на брифинга в ОД на МВР-Шумен.