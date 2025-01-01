Под наблюдението на Русенската окръжна прокуратура се ръководи разследване за организирана престъпна група, извършвала длъжностни присвоявания на чужди стоки и ценности, задържани в хода на различни административно-наказателни производства на териториалната дирекция "Митница-Русе" и поверени им да ги пазят, съобщиха от прокуратурата.

ГДБОП организира вчера акция в териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе.

Акция на ГДБОП в Агенция „Митници“ в Русе

От прокуратурата информират, че на територията на област Русе и в град София са извършени множество следствени действия – огледи на местопроизшествия, над 30 претърсвания на адреси – служебни помещения, частни имоти и моторни превозни средства, разпитани са и 15 свидетели.

При акцията са открити и иззети вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева, над 300 грама инвестиционно злато и сребро, множество различни по вид текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки, както и значително количество цигари без акцизен бандерол, имащи отношение към разследването. Проверява се и липса на повече от 2500 литра дизелово гориво.

В акцията са участвали и експерти на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП. Назначени са множество експертизи и са изискани документи.

След анализ на събраните доказателства и получаване на експертните заключения ще се извърши преценка за повдигане на конкретни обвинения на съответните служители. Работата по разкриване на цялостната престъпна дейност продължава. За престъплението Наказателният кодекс предвижда от пет до 15 години затвор.

От прокуратурата информират, че при разследването е оказано необходимото пълно съдействие от страна на директора на Агенция "Митници".