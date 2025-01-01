Продължава почистването на речните корита и пътните артерии в населените места на територията на община Етрополе, след частичното бедствено положение. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Премахват се наноси, дървесна и храстова растителност за предотвратяване на бъдещи наводнения по поречията на реките Малък Искър, Гноеница, Стара река, Суха река и река Вранещица. Основната цел е да бъде подобрена проходимостта на реките и намален рискът от преливане при следващи поройни дъждове.

Продължава почистването и на канавките, намиращи се в близост до пътното платно в населените места на територията на община Етрополе, казаха от администрацията и обясниха, че целта е осигуряване на безопасността на общинските пътища.

"ЕРМ Запад" също продължават с подмяната на каменните стълбове и възстановителните дейности по електрозахранването, добавиха от община Етрополе.

Припомняме, че в началото на октомври кметът на община Етрополе Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината поради интензивните валежи, голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и в коритата на реките, както и липсата на електрозахранване.