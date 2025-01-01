Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие възможността родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. В подкрепа на предложенията, направени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, гласуваха 16 депутати, против нямаше, един се въздържа. В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време, а предложението си даваме възможност възрастта на детето да е до 12 години, каза Сачева. Практиката показва, че по време на ваканциите има и повишен ръст на отпуск по болест, което означава, че родителите търсят различни варианти за отглеждане на детето си, добави тя.

Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта, тъй като така се осигуряват повече възможности за съвместяване на личен и професионален живот, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова. Затрудненията за съвместяване са налице и през учебната година и предлагаме да не се ограничава правото само в периода на ваканциите, добави тя.

Ще подкрепим внесените предложения, при условие че тази мярка ще бъде изцяло по избор на двете страни – работодател и родител, каза Елисавета Белобрадова от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". Искаме да дадем възможност за по-гъвкаво справяне на семействата, но проблемът е, че вземаме един проблем в образователната система и се опитваме да го решим през социалната, допълни тя. Има натиск върху детските градини да работят 12 месеца с цел да покрият ваканциите и да се подкрепят родителите, но за учениците от 1-4 клас тепърва започва да се въвежда тази подкрепа, коментира депутатът.

Отдавна трябваше да се случи тази промяна и ние ще подкрепим това предложение, каза Цветан Предов от ПГ на "Има такъв народ".

Има възможности за непълно работно време, а и за дистанционна работа, каза Хасан Адемов от ПГ на "Алианс за права и свободи". Предложението за периода на ваканциите е допълнение към действащото законодателство, разширяващо възможностите за гъвкаво работно време, добави той.

Подкрепили сме го, защото социалната политика не е разход, а инвестиция в човека, семейството и в бъдещето, каза Нина Димитрова от ПГ "БСП - Обединена левица". Все по-малко хора остават тук да отглеждат децата си и да работят, а ако искаме това да не се случва, трябва да има не само частични промени, добави тя. Следва да подкрепяме всякакви гъвкави форми на заетост, тъй като държавата трябва да следи за спазването на правата и да не допуска гъвкавостта да се превръща в несигурност. България има нужда от силни семейства, каза още народният представител.

Предложението е в синхрон за европейските принципи за баланс между професионален и личен живот и ще улесним всички страни, за да може грижата за децата да бъде в синхрон, каза Шендоан Халит от ПГ на "ДПС - Ново начало". Халит предложи срокът да не е ограничен само за периода на лятната ваканция, а между първо и второ четене да се разшири периодът.

От „Възраждане" ще подкрепим законопроекта, като предложението не трябва да бъде само за лятната ваканция, каза депутатът Георги Георгиев.