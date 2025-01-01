Властите в либийската столица Триполи са наредили на служителите на неправителствената организация "Лекари без граници" да напуснат страната до 9 ноември, съобщи ДПА.

"Не ни беше дадено никакво обяснение за нашето експулсиране, а самата процедура остава неясна", се посочва в изявление на "Лекари без граници".

По-рано тази година властите в Триполи затвориха офисите на няколко международни неправителствени организации, сред които "Лекари без граници", обвинявайки ги, че извършват "дейности, застрашаващи националната сигурност". Според правителството тези организации предоставяли медицинска помощ на нелегални мигранти с цел да се заселят в страната.

В изявлението си "Лекари без граници" уточнява, че още през март е било наредено временно спиране на дейността ѝ след затварянето на офисите и разпитите на няколко нейни служители. "Дълбоко съжаляваме за това решение на либийското външно министерство и сме сериозно обезпокоени от последиците му върху здравето на хората, на които помагаме", заяви Стив Пърбрик, ръководител на програмите на "Лекари без граници" в Либия.

Той подчерта, че организацията може да играе важна роля в подпомагането на либийската здравна система, както и в осигуряването на достъп до медицинска помощ за бежанци и мигранти, които нямат достъп до здравни услуги и често стават жертва на произволни арести и насилие.

Либия е един от основните транзитни маршрути за мигрантите, насочващи се към Европа. Страната е разделена между две съперничещи си администрации и се намира в положение на хаос от свалянето на режима на Муамар Кадафи през 2011 година.