Криминалисти от Районното управление в Пазарджик установиха самоличността и задържаха сериен крадец на велосипеди.

В периода от 7 до 20 октомври в полицейското управление на областния град се получили няколко сигнала за откраднати велосипеди. Органите на реда установили, че от три адреса апаш е отмъкнал общо четири маркови колелета на различна стойност.

След като провели разследване полицаите стигнали до самоличността на извършителя. Оказало се, че това е 23-годишен мъж от пазарджишкия квартал „Изток“.

Повечето от велосипедите са открити и върнати на собствениците им.

По случаите са образувани преписки, които са докладвани на прокуратурата в областния град.

Криминалистите продължават работата си по изясняване на съпричастността на мъжа и към други посегателства.