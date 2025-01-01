Тялото на още едно дете беше открито от спасителите сред руините на рухналата седеметажна жилищна сграда край Истанбул, която затрупа петчленно семейство. Така потвърдените жертви на инцидента станаха две, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Най-голямото дете в семейството е било намерено живо, съобщи А Хабер.

Тялото на 12-годишно дете от петчленното семейство, което е затрупано под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, е било намерено по-рано, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи на Турция Мехмет Акташ, цитиран от турската телевизия НТВ (NTV).

Петима членове на едно семейство са затрупани под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, но спасителите са успели да установят връзка с един от тях, съобщи валията на окръга, където стана инцидентът, цитиран от турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства.

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в сградата е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са затрупани под развалините. Спасителите са установили контакт с един от членовете на фамилията и се опитват да достигнат до него, каза още Акташ.

Според кореспондент на телевизията това е майката.

Общо девет сгради в близост са били евакуирани превантивно, съобщи валията пред журналисти. В спасителната операция на място участват общо 375 души. Назначен е и прокурор, който да разследва случая.

Седеметажна жилищна сграда рухна в Гебзе край Истанбул, спасителни екипи търсят оцелели (ВИДЕО)

"Опитваме се да достигнем до нашите граждани с пет кучета за издирвателно-спасителни дейности и с подземна камера за търсене. Надяваме се, с Божията воля, да стигнем до тях скоро", каза валията.

Рухналата сграда е построена през 2012 г. и е получила разрешително за ползване през 2013 г. По думите на Акташ засега няма яснота за причината за срутването, работи се по установяването ѝ. В момента всички усилия са съсредоточени върху достигането до затрупаните хора, допълни той.

Затрупаното семейство - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.