Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер.
🔴 GEBZE’DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ— TV100 (@tv100) October 29, 2025
📌 ENKAZ ALTINDAN İLK SES ALINDI
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik canlı yayında değerlendirdi.@harikaertunc @oguzcemcelik #GününRotası #Gebze #binaçöktühttps://t.co/ehsgiYzraS pic.twitter.com/2rgNZWScUZ
По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.
Gebze'de 6 katlı bina çöktü. Binanın 7 katlı olduğu da ifade ediliyor.— Kahraman Karaman (@kahramankrmn58) October 29, 2025
Binada 7 kişi olduğu ifade ediliyor.
Çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/BvM9sVCZjo
По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град в околностите на Истанбул - в сградата вероятно е имало петчленно семейство.
#Gebze de 6 katlı bina çökmüş göçük altında 7 kişi olduğu söyleniyor Allah yardımcıları olsun inşallah sağ salim çıkarlar.— Enes Yiğit 💛❤️GS💛❤️ (@enesyigit57) October 29, 2025
Geçmiş olsun Gebze... pic.twitter.com/QBrKgwU19d
Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.