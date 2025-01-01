След разследване на отдел „Икономическа полиция“ са задържани трима мъже за участие в схема за неправомерно придобиване на недвижими имоти, съобщиха днес от дирекцията на МВР във Варна. Арестуваните са на 42, 48 и 55 години. Двама от тях са от село Житница и са известни на полицията.

Мъжете са са участвали в схема за неправомерно придобиване на недвижим имот в село Близнаци, чрез провеждане на процедура по обстоятелствена проверка и снабдяване с констативен нотариален акт.

От полицията уточняват, че това е напълно законен начин за доказване на собственост, но може да се превърне и в инструмент за лишаване на истинския собственик от имота му. Обстоятелствената проверка е нотариална процедура, чрез която човек може да бъде признат за собственик на недвижим имот, ако го е владял явно, непрекъснато и добросъвестно в продължение на години. Той се сдобива с документ за собственост след разпит на свидетели и представяне на други доказателства пред нотариус, който след това съставя нотариален акт.

По случая с тримата задържани е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура във Варна.

В края на 2024 г. бяха задържани общо шестима души, след като служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разкриха мащабна схема за имотни измами на територията на областите София, Варна и Враца.

Срещу четирима от тях бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, за пране на пари и съставяне на документи с невярно съдържание. Варненският окръжен съд задържа под стража трима от тях - на 31, 40 и 49 години.