Бедствено положение и воден режим са в сила във великотърновското село Масларево.

Вода се пуска на всяко четно число от 17:00 ч. до изчерпване на количеството в напорния водопровод, захранващ селото. За бедственото положение са уведомени областен управител, пожарната, вътрешният министър, министърът на околната среда и водите и РЗИ и т.н., посочват местните медии.

Министерският съвет разгледа и прие решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Полски Тръмбеш за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение на територията на село Масларево.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите от питейна вода за жителите на селото до овладяване на бедственото положение, посочват още от МС.