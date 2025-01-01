Преди да завъртим термостата, е важно да проверим радиаторите, изолираме проблемните места и да знаем кога и при какви условия се пуска парното в сградите с централно отопление, съветват експертите по повод предстоящия отоплителен сезон. В България пускането на централното отопление се извършва съгласно Наредбата за топлоснабдяването. Обикновено това става, когато средноденонощната температура за три последователни дни падне под +12° и се очаква трайно застудяване.

Топлофикационните дружества взимат решение за начало на отоплителния сезон въз основа на прогнозите и метеорологичните данни. След това се извършва постепенно пускане на парното по райони, за да се избегнат натоварвания в системата. Жилищните сгради, които са готови технически (например с обезвъздушени инсталации и отворени вентили), получават отопление първи.

Също така, ако времето се затопли през есента, дружествата могат временно да прекъснат подаването на топлина, докато температурите отново паднат.

iStock/Getty Images

Какво съветват да направим експертите, за да спестим време, усилия, топлина, а и главоболие преди пускането на парното:



Проверка на отоплителната система



Преди да започне подаването на топлина, направете основен преглед на радиаторите и тръбите. Проверете за течове, както и дали всички вентили и кранове функционират правилно. Ако имате индивидуална абонатна станция, уверете се, че тя е достъпна и подготвена за проверка от специалист.



Обезвъздушаване на радиаторите



Въздухът в системата е основна причина за слабо загряване. Използвайте обезвъздушителите, за да изкарате натрупания въздух. Това ще осигури равномерно отопление и ще намали разхода на енергия.

iStock/Getty Images

Дори най-добрата отоплителна система няма да бъде ефективна, ако топлината „избягва“ през прозорците. Огледайте уплътненията, вратите и прозорците. При нужда поставете изолационни ленти или термопердета.

Отразяващите фолия зад радиаторите също са евтин и ефективен начин за пестене на енергия.



Настройка на термостатите и вентили



Не всички помещения имат нужда от еднаква температура. Настройте термостатите, така че дневната и банята да са по-топли, а спалнята – с няколко градуса по-хладна. Това ще ви помогне да поддържате комфорт и да спестявате енергия.

iStock/Getty Images

Почистване и поддръжка



Прахът по радиаторите пречи на отдаването на топлина. Почистете ги преди пускането на парното. Ако имате индивидуален котел, направете профилактика – проверете налягането, филтрите и горелката. Това ще предотврати повреди в най-студените месеци.



Подготовката на жилището преди пускането на парното и познаването на условията за старта на отоплителния сезон са ключови за топъл и безпроблемен дом. С няколко прости стъпки ще се радвате на ефективно отопление, по-ниски сметки и уют през цялата зима.