През първите шест месеца на годината средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз остават почти без промяна в сравнение със същия период на 2024 година.

Те са достигали 28,72 евро за 100 киловатчаса електроенергия при средна цена за миналогодишното първо полугодие от 28,87 евро за 100 киловатчаса, което представлява спад от 0,5 на сто. Това представлява период на ценова стабилност, въпреки че цените все още са доста над нивата отпреди енергийната криза през 2022 година.

Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на официалната страница на агенцията.

Средните цени на газа за домакинствата за същия период също се понижават - до 11,43 евро за 100 киловатчаса спрямо 12,44 евро за 100 киловатчаса година по-рано, което е понижение от 8,1 на сто.

Това сигнализира за връщане към сезонните колебания в цените на газа, характерни за периода преди енергийната криза през 2022 година.

Поскъпват токът и парното за следващия регулаторен период

През първото шестмесечие на настоящата година в сравнение със същия период на 2024 г. данъчното бреме за домакинствата и различните начислени такси в сметките им за електроенергия и газ са се увеличили.

Делът на данъците в крайната цена на електроенергията се увеличава до 27,6 на сто за първите шест месеца на годината спрямо 24,7 на сто през януари-юни 2024 г.

В резултат на това поевтиняването на електроенергията преди данъчното облагане все още не е отразено в крайните цени за потребителите.

В битовите сметки за синьо гориво ръстът е по-голям - до 31,1 на сто през първата половина на годината при 30 на сто през същия период на 2024 г., което показва по-нататъшно намаляване на субсидиите – главно под формата на данъчни облекчения, въведени през предходните периоди.

Големи разлики в цените на електроенергията за домакинствата в ЕС

Германия отчита най-високите цени на електроенергията през първото полугодие на 2025 г. - 38,35 евро за 100 киловатчаса, следвана от Белгия - 35,71 евро и Дания - 34,85 евро. За разлика от тях, най-ниските цени са регистрирани в Унгария - 10,40 евро, Малта - 12,44 евро и България - 13 евро. Така страната ни се нарежда да третото място сред страните с най-евтина електроенергия за домакинствата в ЕС.

В сравнение с първото полугодие на 2024 г., най-значително увеличение на цените е наблюдавано в Люксембург (+31,3 на сто), Ирландия (+25,9 на сто) и Полша (+20 на сто). На другия полюс, най-голямото намаление на цените е регистрирано в Словения (-13,1 на сто), Финландия (-9,8 на сто) и Кипър (-9,5 на сто).

Изразени спрямо стандарта на покупателна способност (СПС), цените на електроенергията са най-високи за домакинствата в Чехия (39,16 евро за 100 киловатчаса), Полша (34,96 евро) и Италия (34,40 евро). Най-ниските цени, базирани на СПС, са наблюдавани в Малта (13 евро), Унгария (15,01 евро) и Финландия (18,70 евро).

През първата половина на 2025 г. цените на електроенергията, различна от предназначената за домакинствата, в ЕС отбелязаха незначително намаление до 19,02 евро за 100 киловатчаса спрямо 19,41 евро през втората половина на 2024 г. Броят на държавите с покачване на цените е почти равен на тези с намаление.