Обмисляме доплащане за професионален опит и стаж на служителите в държавната администрация. През 2012 г. бе наложено виждане да бъде отнето доплащането за такъв професионален опит за работещите в администрацията. Убедени сме, че трябва да бъде преосмислен механизмът, по който се определят възнагражденията в администрацията. Това каза президентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Димитър Манолов по време на конференция на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ по повод общонационалната кампания на синдиката „Нашият глас за отнетия клас“ в „Гранд хотел София“.

Защо държавните служители не плащат осигуровки

На 17 декември 2024 г. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ със свое решение обяви общонационална кампания под надслов „Нашият глас за отнетия клас“. Кампанията има за цел реализиране на действия, насочени към възстановяване на допълнителното възнаграждение „клас прослужено време“ за работещите в администрацията, за голяма част от които заплащането на тази добавка бе преустановено през 2012 година.

„Ние се обърнахме към работещите в администрацията, както и към други граждани, с молба съгласните за възстановяване за плащането на професионален опит и стаж да се подпишат в една подписка. До момента в нея сме събрали около 34 хил.- 35 хил. подписа“, каза още Манолов, като отбеляза, че около 100 хил. човека работят в администрацията.

„Темата за възстановяването на „клас прослужено време“ е тема за справедливостта“, отбеляза Жак Папаро, директор на фондация „Фридрих Еберт-България“.

„Работещите в държавната администрация знаят събитията през 2012 г., довели до отнемането на класа. Този нов модел в заплащане от тогава до днес на администрацията не е довел до добър резултат“, каза председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова.

Фискалният съвет: Държавните служители и полицаите да плащат осигурителните си вноски, както всички останали

Тя засегна и темата за бонусите в администрацията. „Това, че има големи бонуси е мит, който е умишлено наложен, за да бъдат противопоставени едни на други отраслови работници. Нуждаем се от цялостна реформа в заплащането на държавната администрацията. Необходимо е да градим нов модел на заплащане и актуализация на заплатите в администрацията“, каза тя.

Атанасова отбеляза, че не става дума за млади и стари работници, а за тези, които са придобили своя опит. „Това са хора, които са придобили повече знания и умения, хора с по-висок опит трябва да бъдат справедливо оценени“, заяви тя. Атанасова допълни, че условната сума на годишна база, нужна от бюджета, за „клас прослужено време“ за държавните служители възлиза на около 480 млн. лв.

Към днешна дата държавата е работодател на държавните служители, затова те не плащат осигуровки, каза адвокат Мирослав Димитров. КТ „Подкрепа“ през последните години многократно съобщава, като позиция по този въпрос, че ние сме „за“ да се плащат осигуровките за сметка на държавните служители, ако тези суми първо влязат в брутното възнаграждение на служителите, каза още юристът.