Катастрофа между кола и микробус е станала на надлеза над „Тракия“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 13:20 часа на км 240.

Километрично задръстване на магистрала „Тракия“ заради катастрофа

Водачите са тествани за алкохол, като са отчетени отрицателни резултати.

Пострадали са двамата водачи, които са транспортирани са в болница.

Временно път I-5 в района на местопроизшествието е затворен за движение, като е създаден обходен маршрут през селата Християново и Памукчии.

На място има униформени.