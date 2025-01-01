Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

Триумфално завръщане: След тежката контузия Григор Димитров отвя французин в Париж

34-годишният Димитров не излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".

В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.