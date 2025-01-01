Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.
Триумфално завръщане: След тежката контузия Григор Димитров отвя французин в Париж
34-годишният Димитров не излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.
Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025
It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G
Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".
В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.
Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.