Министерският съвет прие промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г., както и в Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване.

С промените, горепосочените нормативни актове се привеждат в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и са в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Те са приведени в съответствие при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Целта е съществуващите цени в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица. При превалутирането са спазени всички изисквания на Закона за въвеждане на еврото в Република България.