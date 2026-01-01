Двама души са загинали при тежък инцидент край Малко Търново, има и пострадали. Това потвърди кметът Илиян Янчев.

От полицията съобщиха, че в 7.05 ч. е получен сигнал за настъпило самостоятелно ПТП с обърнат украински автобус на пътя Бургас - Малко Търново, непосредствено преди ГКПП "Малко Търново" в посока Турция.

Кметът на града Илиян Янчев посочи, че в автобуса е имало предимно жени и деца. На мястото на катастрофата са пристигнали пет линейки.

По данни на Областна дирекция на МВР - Бургас автобусът е тръгнал на заден ход, след което е пропаднал в дере. Двамата шофьори на автобуса са били навън, когато е станал инцидентът.

Пострадалите са в стабилно състояние. Те са с различни наранявания, но са контактни. Двама от пострадалите ще бъдат хоспитализирани, каза пред журналисти в Малко Търново д-р Асен Кърджиев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас.

Директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Ненков заяви, че засега няма яснота относно причините, довели до инцидента. Автобусът е паднал в изключително стръмна урва, което наложило организирането на специализирана транспортна техника, за да бъде извлечено превозното средство.

Автобусът е с украинска регистрация. В него са пътували общо 39 души — 36 пасажери, двама шофьори и един стюард. Потвърдено е, че двама от пътуващите са загинали, а още девет души са приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Предстои провеждането на специални следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.