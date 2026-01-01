Възникнал конфликт за дистанционното на телевизора е поводът за убийството в Пловдив, при което мъж уби баща си и изхвърли части от тялото му в контейнер за смет. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжна прокуратура в града. В нощта на инцидента бащата бил употребил около литър алкохол, а синът му изпил около 200 грама концентрат.

Бащата взел дистанционното на телевизора и удрял с него крака си. Синът му направил забележка и двамата се скарали. В този момент 22-годишният мъж взел кухненски нож и пробол жертвата в областта на шията. Мъжът паднал на земята и в резултат на нараняването починал.

Синът му не се обадил на полицията, нито на Спешна помощ. В следващите дни на няколко пъти изхвърлил части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет, близо до жилищния блок.

По делото е установено, че младежът и неговият баща живеели заедно в малък апартамент в ж.р. „Тракия“ в Пловдив. Според показанията на сина, той се дразнел от поведението на баща си, който редовно употребявал алкохол, обиждал го и му натяквал, че докато бил студент в Германия го издържал.

Човешките останки бяха открити на 8 април.

На съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, наблюдаващият прокурор Росен Каменов и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив комисар Венелин Костов обявиха, че са назначени множество експертизи, включително ДНК, която е потвърдила самоличността.

По данни на разследването престъплението е извършено в периода от 8 до 21 април, когато се стига до разплитането на случая. Продължават допълнителни експертизи, които трябва да установят механизма на деянието и да изяснят всички обстоятелства.

Обвиняемият е дал обяснения, които кореспондират със събраните доказателства.

Престъплението е извършено на 29 - 30 март. През това време обвиняемият е живял с трупа или с части от него.

Бащата и сина към датата на деянието се водят безработни.

Те са водили изолиран начин на живот. Момчето известно време е работило в чужбина, но заради финансови проблеми се завръща в България и заживява с баща си.

Утре ще бъде внесено искането за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Назначена е комплексна съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемия. Към момента няма данни мъжът да е регистриран с психични заболявания.

Извършителят е привлечен като обвиняем за убийството на баща му, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.