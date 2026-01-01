Частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български, от манастира „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ на гръцкия остров Андрос, бе изложена тази вечер за поклонение в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“ в София.

Светинята беше пренесена с литийно шествие и с камбанен звън от храма „Св. Марина“ в двора на Софийската митрополия до митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил участваше в литийното шествие, а в храма, заедно с него и с духовници от Българската православна църква, беше и Неврокопският митрополит Серафим.

Мощите пристигат в София с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, както и със съдействието на фондацията „Православно наследство“ от Женева, Швейцария, съобщиха от Софийската митрополия.

„За първи път в България идват мощите на св. Лазар Български, който е родом от Габрово и през 1802 г. той мъченически пострадва на 23 април в Мала Азия. Светецът е особено почитан в Гърция. Неговото прославление е станало в Константинополската патриаршия още през 19-и век, а йеромонах Никифор Хиоски пише неговата богослужебна прослава и житие. За голяма радост, ние ще можем за първи път да се поклоним на неговите мощи. За нас, българите, е особено важно, че от нашия народ произлизат светци, които се молят в небето за нас и за нашия народ. Минали са години от неговата мъченическа смърт и това е частица от неговите мощи - от неговото мъченическо тяло“, каза за БТА Браницкият епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

Свети Лазар бил родом от село Дебел дял, на 14 километра от град Габрово. Баща му се казвал Недко Енчов. Поради бедност на семейството Лазар още като момче отишъл в Мала Азия и се условил да работи като овчар у един местен ага, заможен турчин, в село Сома, недалече от град Пергам (днес Бергама, Западна Турция).

Като християнин обаче работливият овчар предизвикал омразата на някои хора, които започнали да го уговарят да приеме исляма. Лазар решително отхвърлил всички тези предложения да смени вярата си. Тогава онези пристъпили към хитрост и накарали една жена да се оплаче, че овчарят Лазар я задирял с лоши намерения. Лъжесвидетели потвърдили измислената история и затова невинният български пастир бил заловен и подложен на жестоки изтезания. Можел да се избави от тези обвинения и наказания, ако приемел да смени вярата си. Но Лазар не можел и да допусне мисъл за подобна измяна на бащината си вяра. Затова накрая бил осъден на смърт и го обесили на 23 април 1802 г. Тогава мъченикът бил на 28 години.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи утре света литургия за празника на св. новомъченик Лазар Български в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.