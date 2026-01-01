Перуанският министър на отбраната Карлос Диас подаде оставка от поста си, след като временният президент Хосе Балкасар взе решение да отложи сделката за покупка на самолети Ф-16 от САЩ, предаде Ройтерс.

Балкасар, който напуска поста си през юли, заяви, че покупката е отложена до встъпването в длъжност на следващото правителство.

Перу прекара години в преговори с различни фирми за модернизиране на остарелия си въздушен флот от изтребители "Мираж 2000" и МиГ--29, придобити през 80-те и 90-те години на миналия век. Перу планира в крайна сметка да придобие общо 24 изтребителя, но първата сделка ще бъде за 12.

Сред участниците в търга е американската фирма "Локхийд Мартин". Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на самолети Ф-16 и свързаната с тях поддръжка на Перу през септември миналата година, като "Локхийд Мартин" е основният изпълнител, заедно с "Дженерал Електрик Аероспейс" и "АрТиЕкс Корп", в сделка на стойност около 3,42 милиарда долара, съобщи тогава Пентагонът.

Според местните медии Балкасар е отменил церемонията по подписване на сделката за придобиване на изтребители Ф-16 само няколко часа преди насрочената дата - 17 април, изтъквайки опасения, че това ще обвърже следващото правителство с голям ангажимент в областта на отбраната. Правителството не е потвърдило публично, че такава церемония ще се състои.

Американското посолство в Лима не отговори на искането на Ройтерс за коментар.

Очаквало се е Диас, който е на поста от 17 март, да се яви пред Комитета по отбрана на Конгреса, за да отговори на въпроси относно отлагането на подписването на сделката.