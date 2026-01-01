Най-големият германски производител на отбранителна техника "Райнметал" ще достави на германските въоръжени сили така наречените дронове камикадзе, които са проектирани да кръжат над целевата зона като "чакащи боеприпаси" и след това автономно да се насочат към целта, съобщи ДПА.

Службата за обществени поръчки на Бундесвера е подписала в Кобленц договор на стойност 300 милиона евро, съобщи днес производителят на оръжие в Дюселдорф. Информацията за количеството на дроновете е класифицирана.

Доставките се очаква да започнат през първата половина на 2027 г.

Поръчката за модела FV-014 е направена по рамков договор, който според информирани източници е на стойност 1 милиарда евро. Общо договорът обхваща петцифрено количество дронове.

Конкурентите "Щарк" (Stark) и "Хелзинг" (Helsing) имат подобни рамкови договори и вече са си осигурили поръчки.

"Райнметал" изостава, що се отнася до тези "чакащи над целта" дронове. Производителят на танкове и боеприпаси първо трябваше да разработи дрона от нулата и да го пусне на пазара. Дроновете са натоварени с експлозиви и се използват също за разузнавателни цели.

"С FV-014 Бундесверът ще придобие още една оръжейна система, с която да защитава собствените си сили и да атакува критични цели бързо, контролирано и ефективно", заяви главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер.

Според предоставената информация дроновете имат обхват до 100 километра, а бойната им глава тежи около 4 килограма, включително детонатора. Дронът може да остане във въздуха до 70 минути и да наблюдава цели.