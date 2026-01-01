Деца, преживели неблагоприятни събития в ранна възраст, показват по-високо биологично натоварване в юношеството, сочи ново изследване, проведено сред 13-годишни в Португалия, съобщава специализираното издание PsyPost. Натрупването на допълнителни негативни преживявания до 13-годишна възраст допълнително засилва този ефект.

Учените обясняват, че продължителният стрес активира защитните механизми на организма. Когато това състояние се задържи дълго време, то може да наруши работата на различни биологични системи – сърдечно-съдовата, метаболитната, имунната и бъбречната – което увеличава риска от физически и психични заболявания.

Изследването използва данни от проекта Generation XXI – популационно проучване на група от новородени в Порто, Португалия. Настоящото изследване се базира на извадка от 3787 участници, от които 1979 са момчета.

На 10 и на 13 години децата попълват въпросник за неблагоприятни преживявания в детството. На 13-годишна възраст участниците дават кръвни проби, преминават антропометрични измервания, както и измерване на кръвното налягане и сърдечната честота.

Показателят за т.нар. алостатично натоварване – индикатор за хроничен стрес в организма – е изчислен въз основа на данни за функционирането на сърдечно-съдовата система, метаболизма, имунните и възпалителните процеси, както и бъбречната функция.

Резултатите показват, че общият брой неблагоприятни преживявания до 10-годишна възраст не е свързан пряко с по-високо алостатично натоварване на 13 години. Някои конкретни събития обаче – например раздяла или развод на родителите преди 10-годишна възраст – се оказват свързани с по-високи стойности на този показател.

Освен това участниците, натрупали повече негативни преживявания до 13-годишна възраст, демонстрират значително по-високо общо алостатично натоварване в същата възраст.

Раздялата на родителите, трудностите в училище и злоупотребата с алкохол или наркотици в домакинството между 10- и 13-годишна възраст също са свързани с по-високи нива на този показател. Най-силно на неблагоприятните преживявания реагират метаболитната и имунната система.

„Тези резултати показват, че юношите, изложени на определени неблагоприятни преживявания на 10-годишна възраст, проявяват по-високо алостатично натоварване, като натрупването на такива преживявания до 13 години допълнително засилва тази връзка“, заключават авторите на изследването.

Проучването допринася за по-доброто разбиране на връзката между общото здраве и неблагоприятните преживявания в детството. В същото време учените отбелязват важно ограничение – почти половината от първоначалните участници отпадат от изследването до последния етап на измерване. Това може да е повлияло на резултатите и вероятно да е довело до подценяване на реалното физическо въздействие, тъй като тийнейджъри от по-уязвими социални среди са по-склонни да прекратят участието си в подобни проучвания.