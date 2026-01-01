В специално интервю за NOVA посланикът на Израел Йоси Леви Сфари коментира конфликта с Иран, като подчерта, че Израел е изправен пред постоянни атаки срещу своите граждани с опасни боеприпаси, забранени от международното право. „Използваме сила, защото нямаме друга алтернатива”, заяви той.

Посланикът посочи три основни цели на Израел: унищожаване на ядрените способности на Иран, премахване на ракетната им инфраструктура (която е заплаха за целия свят) и спиране на финансирането на прокси групировки като „Хизбула” и хутите. Той припомни, че хутите държат двама български заложници.

Йоси Леви Сфари изрази загриженост, че иранският режим инвестира 1,2 милиарда долара в „Хизбула”, докато собственият му народ гладува. Той сравни стремежа на Иран към „ядрен имунитет” с този на Северна Корея и подчерта, че светът не може да позволи на един „режим от лунатици” да притежава такова оръжие.

Израелският посланик у нас за напрежението в Близкия Изток: Това е война – не просто конфликт, а вече война

Относно икономическото въздействие и цените на петрола, посланикът призна притесненията на обществото, но заяви, че ако Иран постигне ядрена мощ, ще може да диктува всякакви цени в бъдеще. Той обвини хутите за блокирането на Червено море, което оскъпява транспорта и стоките за Европа, принуждавайки корабите да заобикалят Африка.

По темата за дипломацията Сфари беше категоричен, че досегашните опити не са дали резултат и Иран само се опитва да печели време. Той посочи, че решенията за бъдещи преговори се вземат от американския президент.

Посланикът коментира и кибервойната, като сподели, че неговият собствен профил във Facebook е бил блокиран в началото на войната. Той твърди, че Иран, Китай и Русия използват демократичните мрежи и „армии от ботове”, за да влияят на общественото мнение отвтре.

Той подчерта, че Израел не цели унищожаването на иранската култура или исторически паметници. По повод трагедията в училището в Минаб, при която загинаха 168 момичета, той заяви, че случаят се разследва от САЩ и че цивилните никога не са били цел на Израел. Той подчерта, че иранските атаки са били насочени към Стената на плача и джамии в Йерусалим с цел да предизвикат световен гняв. „Ние се възхищаваме на историята и културата на иранския народ, но този режим трябва да бъде спрян”, заключи той.

