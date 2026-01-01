Велико Търново отбелязва своя празник с богата културна и празнична програма на 22 март 2026 г.
Празнични литургии, дефилета, концерти, интерактивни спектакли на Самоводската чаршия и аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ очакват жителите и гостите на града.
Радост за децата във Велико Търново: Обявиха 23 март за неучебен ден заради празника на града
Програмата започва рано сутринта и ще продължи до късно вечерта. Ето и пълният списък с всички предвидени мероприятия.
22 март 2026 г.
7:30 ч. – Църква-музей „Св. 40 мъченици“
Празнична Света литургия с Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий и участието на квартет „Ангелски гласове“.
9:00 ч. – Двор на църквата
Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.
9:10 ч. – Двор на църквата
Декламиране на текст от Асеневата колона, водосвет и благослов за здраве. Поръсване на представителната част на НВУ „Васил Левски“ и на знамената на училищата.
9:45 ч. – От църквата до Общината
Празнично шествие с портретите на благодетелите на града.
10:00 и 12:30 ч. – Църква-музей „Св. Димитър Солунски“
Пешеходен тур „Духовни светини на столичния Търновград“ с безплатна екскурзоводска беседа.
10:30 ч. – Пред сградата на Община Велико Търново
Ритуал за издигане на знамената, празнично слово от кмета д-р инж. Даниел Панов и благослов от митрополит Григорий.
11:00 ч. – Парк „Марно поле“
„Децата на Велико Търново празнуват“ – анимация и игри за най-малките.
11:00 ч. – Пред Община Велико Търново
Дефиле и концертна програма на участниците в Международния фолклорен фестивал.
12:00 ч. – Пред Община Велико Търново
Празничен концерт на Тони Димитрова.
13:00 ч. – Пред Община Велико Търново
„Пъстър калейдоскоп“ – концерт на любителски формации от града.
13:00 – 18:00 ч. – Самоводска чаршия
Интерактивен спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ с ансамбъл „Българе“.
19:45 ч. – Площад „Цар Асен I“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ и празнични фойерверки.
23 март 2026 г.
17:30 ч. – МДТ „Константин Кисимов“
Празничен концерт на децата от детските градини на Велико Търново. Вход свободен.