Велико Търново отбелязва своя празник с богата културна и празнична програма на 22 март 2026 г.

Празнични литургии, дефилета, концерти, интерактивни спектакли на Самоводската чаршия и аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ очакват жителите и гостите на града.

Радост за децата във Велико Търново: Обявиха 23 март за неучебен ден заради празника на града

Програмата започва рано сутринта и ще продължи до късно вечерта. Ето и пълният списък с всички предвидени мероприятия.

22 март 2026 г.

7:30 ч. – Църква-музей „Св. 40 мъченици“

Празнична Света литургия с Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий и участието на квартет „Ангелски гласове“.

9:00 ч. – Двор на църквата

Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.

9:10 ч. – Двор на църквата

Декламиране на текст от Асеневата колона, водосвет и благослов за здраве. Поръсване на представителната част на НВУ „Васил Левски“ и на знамената на училищата.

9:45 ч. – От църквата до Общината

Празнично шествие с портретите на благодетелите на града.

10:00 и 12:30 ч. – Църква-музей „Св. Димитър Солунски“

Пешеходен тур „Духовни светини на столичния Търновград“ с безплатна екскурзоводска беседа.

10:30 ч. – Пред сградата на Община Велико Търново

Ритуал за издигане на знамената, празнично слово от кмета д-р инж. Даниел Панов и благослов от митрополит Григорий.

11:00 ч. – Парк „Марно поле“

„Децата на Велико Търново празнуват“ – анимация и игри за най-малките.

11:00 ч. – Пред Община Велико Търново

Дефиле и концертна програма на участниците в Международния фолклорен фестивал.

12:00 ч. – Пред Община Велико Търново

Празничен концерт на Тони Димитрова.

13:00 ч. – Пред Община Велико Търново

„Пъстър калейдоскоп“ – концерт на любителски формации от града.

13:00 – 18:00 ч. – Самоводска чаршия

Интерактивен спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ с ансамбъл „Българе“.

19:45 ч. – Площад „Цар Асен I“

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ и празнични фойерверки.

23 март 2026 г.

17:30 ч. – МДТ „Константин Кисимов“

Празничен концерт на децата от детските градини на Велико Търново. Вход свободен.