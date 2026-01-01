Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че утре ще изпрати на летищата в страната агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE), които ще окажат помощ на служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA), предаде Ройтерс.

Илон Мъск предложи да плаща заплатите на служители по сигурността в САЩ

„В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа“, написа днес той в публикация в Трут Соушъл.

Тръмп вчера заплаши, че ще разположи агенти на ICE на летищата утре, ако демократите в Конгреса на САЩ не се съгласят незабавно да приемат законодателство за финансиране на сигурността на летищата.