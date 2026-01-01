Отдел "Етнография" към Регионалния исторически музей във Варна представя в изящна експозиция повече от 100 експоната от богатата си колекция от порцеланови изделия.

Сервизи, вази, статуетки, часовници и хигиенни комплекти демонстрират красотата, разнообразието и изяществото на порцелана от втората половина на 19 до средата на 20 век.

БТА

Етнографският музей във Варна съхранява над 400 порцеланови образци. Колекцията е ценен извор за проследяване на вкусовете, търговските връзки и културните влияния, формирали бита на българското общество през 19 век и в началото на следващото столетие.

Най-ранният като датировка образец, който ще видят посетителите, е комплект от две чинии за сервиране от 1855 г. Платата са украсени с мотиви от серията „Британски птици", създадена от Samuel Alcock – един от водещите английски производители на висококачествен порцелан от средата на 19 век и се отличават с фина изработка и прецизен декоративен рисунък.

Към изложбата е подготвен и каталог, който представя подбрана част от експонатите и допълва тяхното представяне с информация за произхода и датировката им.

Предметите с налични фабрични марки позволяват сигурна идентификация и атрибуция, а при останалите класифицирането се основава на сравнителен стилов анализ и съпоставка с аналогични образци от европейското производство. Заедно те разкриват една пъстра и многопластова картина на вкусовете, модата и културния обмен, оставили траен отпечатък върху материалното наследство, съхранявано днес в музея.

Официалното откриване на изложбата бе на 19 март от 16:00 часа в зала "Юг" на Археологическия музей.

Изложбата е реализирана по проект „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

