За пожар в горска територия в землището на Роман, причинен от непълнолетно момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Според информацията сигнал за огъня е подаден вчера в 13:50 часа. Потушен е от екип на местния участък за пожарна безопасност и защита на населението. Изгорели са около 30 декара сухи треви и храсти.

От извършените бързи издирвателни мероприятия е установено, че съпричастен е 15-годишен, от с. Беленци, област Ловеч. Родителите му са уведомени, съставен е протокол за предупреждение на майката, след което момчето ѝ е предадено, се посочва още в съобщението.