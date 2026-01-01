Бременна жена и пет от децата ѝ загинаха при пожар, обхванал контейнери, в които са били настанени селскостопански работници край турския курорт Анталия, съобщиха властите.
Инцидентът е станал в района Кепез, северно от Анталия, в началото на тридневния празник Байрам. Огънят е обхванал няколко контейнера, използвани като жилища.
„Три контейнера се запалиха и загубихме майка и пет деца на възраст между четири и девет години“, заяви областният управител Хулуси Шахин.
Antalya’da prefabrik yapıda çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/nIZJ92EhaS— THS Haber (@thshaber) March 20, 2026
При пожара са пострадали още петима души, като един от тях е в тежко състояние.
По данни на турската държавна агенция Анадола жената е била бременна. Част от ранените, включително двегодишно дете, са от същото семейство, а сред пострадалите е и собственикът на обекта.
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ile 5 çocuğu yaşamını yitirdi— Halk TV (@halktvcomtr) March 20, 2026
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Причината за пожара все още се изяснява. По първоначална информация е възможно огънят да е тръгнал от оставено без надзор барбекю пред контейнерите.
Разследването продължава, като са задържани трима души.