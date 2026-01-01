Бременна жена и пет от децата ѝ загинаха при пожар, обхванал контейнери, в които са били настанени селскостопански работници край турския курорт Анталия, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в района Кепез, северно от Анталия, в началото на тридневния празник Байрам. Огънят е обхванал няколко контейнера, използвани като жилища.

„Три контейнера се запалиха и загубихме майка и пет деца на възраст между четири и девет години“, заяви областният управител Хулуси Шахин.

При пожара са пострадали още петима души, като един от тях е в тежко състояние.

По данни на турската държавна агенция Анадола жената е била бременна. Част от ранените, включително двегодишно дете, са от същото семейство, а сред пострадалите е и собственикът на обекта.

Причината за пожара все още се изяснява. По първоначална информация е възможно огънят да е тръгнал от оставено без надзор барбекю пред контейнерите.

Разследването продължава, като са задържани трима души. 

БГНЕС
