За първи път в Гърция, но също така и в Европа, гръцкото Министерство на цифровото управление прилага – в продължение на закона на Министерството на здравеопазването и с подкрепата на Министерството на защитата на гражданите – цялостна дигитална рамка за възрастова верификация, която има за цел за осигури ефективна защита на непълнолетните лица и да подобри общественото здраве, съобщи АНА-МПА специално за БТА.

Тази иновативна европейска система, представена от Европейската комисия през лятото, предотвратява достъпа на непълнолетни до тютюневи, никотинови (включително вейпинг) и алкохолни продукти и е създадена за много проста употреба – от купувачите и продавачите не се изискват никакви специални дигитални умения.

Технологичното решение е продължение и допълнение към приетия наскоро закон за общественото здраве, като подпомага прилагането му с цифрови инструменти.

Основната цел на институционалната рамка е да защитава младите хора и да предотвратява употребата на тютюневи, никотинови и алкохолни продукти в млада възраст чрез пет оси на действие: превенция и защитни мерки за непълнолетни лица, по-строг контрол на пазара, специална регулация за нови никотинови продукти, създаване на регистър за цифров контрол и засилване на контролните механизми и санкциите.

В този контекст за първи път се установява ясна и универсална забрана за продажбата, предлагането и разпространението на съответните продукти на непълнолетни, като отговорността за верификацията на възрастта е изрично възложена на продавача. Ако купувачът не представи доказателство за навършена възраст, сделката е забранена.

Новото в програмата е въвеждането на система за верификация от дигиталната епоха: идентификация на пълнолетието ще бъде извършвана чрез приложенията Gov.gr Wallet и Kids Wallet.