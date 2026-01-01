Иван Демерджиев е бил в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на 20 март вечерта, след като е призован във връзка с образувана по сигнал прокурорска преписка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

На 19 март в ГДНП е постъпила прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура.

Срокът за приключването ѝ е фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа, отбелязват от МВР.

След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22:25 часа и я е напуснал в 22:55 часа, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция. Съгласно нормативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители, допълват от институцията.