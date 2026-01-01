Сандра Бълок открито е поставяла под съмнение собствените си актьорски способности в началото на кариерата си, признавайки, че е отказвала роли, които е смятала, че не може да изиграе добре.

За разлика от някои актьори, които изграждат образ на самоуверени звезди, в Холивуд често по-добре се приема сдържаността. Именно в тази категория попада Бълок, която винаги е демонстрирала по-скромно отношение към таланта си.

На пресконференция през 1997 г. тя заявява: „Само защото филмите ти печелят пари, хората решават, че можеш да играеш“.

Актрисата разкрива, че съзнателно е отказвала силни роли, защото не се е чувствала подготвена за тях. „Знаех, че не мога да ги изиграя дори след милион години“, казва тя, като допълва, че предпочита ролята да отиде при по-подходящ актьор, вместо да рискува да развали добър сценарий.

Подобна позиция е рядкост, особено в етап, когато кариерата ѝ все още се развива и подобни решения носят риск. По това време тя все още не е постигнала големите си комерсиални успехи и не е утвърдена като водеща комедийна актриса.

В края на 90-те Бълок е позната най-вече с екшъни и драми, но в следващото десетилетие се утвърждава като една от най-силните комедийни актриси на своето поколение с филми като „Мис Таен агент“ и „Предложението“.

По-късната ѝ награда „Оскар“ за „Сляпата страна“ по-скоро отразява вкусовете на Академията към драматични роли, отколкото реалния обхват на таланта ѝ. Днес актьорските ѝ качества вече не подлежат на съмнение, независимо от собствената ѝ самокритичност.