Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че с премиера Бенямин Нетаняху са разпоредили на армията да ускори разрушаването на ливански жилища в зоната на бойни действия, с цел да бъдат неутрализирани заплахите за израелските населени места, съобщи Ройтерс.

Израел нареди на армията да се подготви за „разширяване“ на операциите си в Ливан

По думите му военните са получили и указание незабавно да унищожат всички мостове над река Литани в Ливан, тъй като според Израел те се използват за "терористична дейност“.