Сериозни нарушения при храненето на ученици в страната установиха проверки на Българска агенция по безопасност на храните. За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми, като са взети 370 проби и са открити 33 несъответствия.

Най-фрапиращите случаи са установени в София. „Имаме около 18 килограма шунка, насочена за унищожение заради некоректна етикетировка. Унищожени са и 8 килограма брашно, както и 4 литра олио“, заяви директорът на дирекция „Контрол на храните“ Любомир Кулински пред NOVA. Той допълни, че в млечни продукти, предназначени за деца, е открито наличие на палмово масло, което е недопустимо.

Проблеми са установени и при закуските. „В три сандвича имаме колиформи, а в други пет - начална фаза на плесени и дрожди“, обясни Кулински. По думите му част от тези храни вероятно са достигнали до учениците.

Нарушения има и извън столицата. В Горна Оряховица училищен стол е работил с нерегистрирана фирма за закуски. „Получавахме продуктите с всички документи и етикети, но нямаме достъп до база данни, за да проверим регистрацията на производителя“, обясни управителят Анелия Русева. Дейността на обекта е спряна, а храната - насочена за унищожение.

В Добрич и Враца са открити общо над 20 килограма кренвирши с изтекъл срок на годност. „Това е грубо нарушение на законодателството. Продуктите са били предназначени за консумация“, посочи Кулински. Наложени са санкции, като глобите варират между 1000 и 4000 лева, а проверките в страната продължават.