Министерството на земеделието, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност. Това обяви в предаването " Офанзива с Любо Огнянов" служебният министър Иван Христанов. По думите му продуктите не са съхранявани по правилен начин.

"Продуктите не са били съхранявани при нормални условия и вероятно са били връщани от магазини", уточни Христанов.

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към Прокуратурата. Складовете са запечатани.

"Инвентаризацията продължава и следващите дни. Ще пристъпим към сезиране на ГДНП, защото тук говорим за много мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ", каза още Христанов.

Над 70 тона месо с неясен произход откриха при мащабна акция на СДВР, НАП, БАБХ и Прокуратурата

"Искам да отбележа нещо много важно, защото аз от много време разказвам, че тези неща не могат да станат без покровителството на ключови фигури в държавната администрация. Когато стана ясно, че трябва да отидем да направим тази акция, имаше едно много интересно явление - един от директорите на БАБХ саботираше потеглянето на софийския екип. Съответното лице ще бъде уволнено”, уточни той.

И заплаши "всички, които опитват да прикрият хранителна мафия, ще бъдат отстранени веднага".

Христанов поясни, че всеки камион, който влиза у нас с животни, бива спиран за проверка в непосредствена близост до границата. Той припомни трагичните последици от огнищата на болести през миналата година, когато бяха унищожени десетки хиляди животни. Христанов подчерта, че целта е да се избегне повторение на подобни ситуации.