Осемдесет и седем годишен шофьор се блъсна в група ученици, които са били на екскурзия в Швейцария, при което един от придружителите им е загинал на място, съобщи полицията на кантон Граубюнден, цитирана от ДПА.

Две момичета на 13-годишна възраст и едно момче са били ранени при злополуката в курортния град Седрун, заяви говорител на полицията на кантона.

Момичетата са били транспортирани в болница с хеликоптер със средни и тежки наранявания. Не се е наложило момчето да бъде лекувано в болница.

Според текущото разследване на полицията шофьорът по погрешка е натиснал педала за газта, вместо спирачките.